ads
الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من مدينة جنين ومخيمها

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من مدينة جنين ومخيمها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن إعلام فلسطيني عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في وقت سابق بأن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع الضحايا الفلسطينيين في مدينة جنين، إلى 10 شهداء، كما أصيب نحو 40 آخرين بجروح مختلفة، نتيجة لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر عام 2023، قد بلغت 47 ألفًا و107 شهداء، معظمهم من الأطفال والنساء.

جنين مدينة جنين مخيم جنين الضحايا الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة وقف اطلاق النار