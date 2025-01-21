انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من مدينة جنين ومخيمها

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 11:15 م

أعلن إعلام فلسطيني عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في وقت سابق بأن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع الضحايا الفلسطينيين في مدينة جنين، إلى 10 شهداء، كما أصيب نحو 40 آخرين بجروح مختلفة، نتيجة لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر عام 2023، قد بلغت 47 ألفًا و107 شهداء، معظمهم من الأطفال والنساء.