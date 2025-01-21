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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال من منصبه.. اعترف بإخفاقاته

رئيس أركان جيش الاحتلال
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي
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قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أعلن في بيان رسمي نيته الاستقالة من منصبه بسبب الفشل الذي رافق جيش الاحتلال في أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أبو شمسية، خلال مراسلتها للقناة، أن هاليفي أبلغ وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قراره الاستقالة رسميًا، مؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عن الإخفاقات التي تم الكشف عنها خلال التحقيقات، مضيفًا البيان أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل.

وأشارت إلى أن هاليفي ذكر في رسالته أن جيش الاحتلال حقق إنجازات عسكرية كبيرة خلال الحرب الأخيرة، غيرت من وجه الشرق الأوسط، وأكد أنه سيحرص على توجيه خلفه للمضي قدمًا في تعزيز قوة الردع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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