جريمة في حق البراءة.. التعدي جنسيًا على الأطفال داخل المدارس يدمر مستقبل النشء

دائماً ما تكون المدرسة هي المنزل الآخر للأطفال، تجد الآباء والأمهات أشد حرصاً علي تعليم أبنائهم وتوجيههم نحو الدراسة حالمين لهم بمستقبل باهر، ويشعر الأهالي بأن المدرس هو الأب الآخر للأطفال فكيف له أن يتحول لوحش ينهش براءتهم؟، مأساة جديدة ظهرت مؤخراً داخل بعض المدارس استباح فيها المدرس جسد تلميذته وراح يشبع رغباته الجنسية مع طفلة ليس بها علامات أنوثة وهو ما يضع سؤالاً مهما، ما الذي جذب ذلك الوحش لطفلة بريئة؟، الإجابة قد تكمن في نفس مريضة تريد الإشباع دون النظر إلي المأساة والجرم الذي تقترفه يداه.

في ذلك السياق سجلت محافظة الجيزة جريمتين وقعا في حق طفلتين إحداهما 7 سنوات في الصف الثاني الابتدائي تعدي عليها مدرس لغة عربية وتحرش بها داخل مدرسة حكومية بمنطقة العمرانية جنسياً، والأخرى لطفلة KG2 استدرجها عامل كانتين واعتدي عليها جنسيا داخل مدرسة خاصة بمنطقة كعابيش بفيصل بحي الهرم.

1.مأساة داخل مدرسة حكومي بالعمرانية

شهدت إحدى المدارس الحكومية بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة جريمة صادمة، حيث أقدم مدرس لغة عربية على التحرش بطالبة في الصف الثاني الابتدائي لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، متجردًا من كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

خوف وصراخ يكشف جريمة المدرس

الواقعة بدأت عندما لاحظ والد الطفلة تغيرًا كبيرًا في حالتها النفسية، إذ أصبحت تعاني من نوبات خوف وصراخ أثناء النوم، وعندما حاولت أسرتها التحدث معها لمعرفة السبب، كشفت الطفلة أن مدرس اللغة العربية، المدعو "م س" والبالغ من العمر 24 عامًا، كان يتحرش بها بشكل متكرر داخل الفصل الدراسي، ويقوم بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، بل ووضعها على قدمه أثناء جلوسه.

القبض علي مدرس العمرانية

لم يتردد والد الطفلة في اتخاذ الإجراء القانوني، حيث توجه على الفور إلى قسم شرطة العمرانية وقدم بلاغًا رسميًا موضحًا تفاصيل الواقعة، وبناءً على البلاغ انطلقت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المدرس المتهم واقتياده إلى القسم.

بمواجهته اعترف المدرس بارتكابه الجريمة لمعاناته من مرض نفسي يجذبه نحو الأطفال جنسيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بإيداع المدرس بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وإعداد تقرير طبي بحالته.

2. اعتداء جنسي علي طفلة داخل مدرسة بالهرم

من العمرانية إلي الهرم بمحافظة الجيزة والتي سجلت واقعة مأساوية أخري، عندما أقدم عامل كانتين داخل مدرسة خاصة باستدراج طفلة 5 سنوات "كي جي 2" بقطعة حلوي والاعتداء جنسيا عليها داخل جدران المدرسة.

اغتصاب طفلة "كي جي 2" داخل مدرسة بالهرم



تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، كانت فتح المحضر رقم 67050 جنح الهرم، الساعة 9 مساء بمعرفة النقيب مصطفي علي معاون مباحث القسم، حيث حضر مواطن يتهم عامل كانتين بمدرسة خاصة بمنطقة كعابيش بالاعتداء جنسيا علي نجلته 5 سنوات داخل كانتين المدرسة، ونظرا لأهمية البلاع ولما يمثله من تعد صارخ علي النفس وحقوق الطفولة، قام فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام باستخدام التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة وبإجراء التحريات حول الواقعة توصلت إلي صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة "إ س ح م ن"، عامل بالكانتين الخاص بمدرسة للغات، ومقيم التجمع الأول المجاورة العاشرة فيلا 8 الدور الثالث.

استدراج طفلة والاعتداء عليها في مدرسة خاصة بالهرم

بعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها المذكور أمكن ضبطه في ، وبمناقشته بالواقعة وما توفر من معلومات أقر واعترف بارتكابها حيث قام باستدراج الطفلة داخل الكانتين الخاص بالمدرسة وتقديم بعض الحلوي لها والتعدي عليها جنسيا.

المتهم يمتلك سجلا جنائيا حافلا



بالكشف علي المتهم بوحدة الحاسب الآلي تبين انه مطلوب التنفيذ عليه في الآتي:

1. القضية رقم 21567 لسنة 2012 جنايات النزهة حصر 871 لسنة 2014 كلي 6082 لسنة 2012 شروع في قتل غيابي مؤبد 25 سنة، بجلسة 3/6/2014.

2. القضية رقم 5831 لسنة جنايات المعادي حصر 145 لسنة 2014 كلي 1573 لسنة 2013 مخدرات غيابي 3 سنوات بجلسة 29/1/2014.

حالات التحرش بالأطفال داخل المدارس تعكس أزمة أخلاقية ومجتمعية تحتاج إلى تكاتف الجهود من الأسرة والمدرسة والمجتمع، التعامل مع هذه القضايا يجب أن يتم بمنتهى الجدية والحزم لضمان حماية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة لهم.

