الاحتلال يعتقل 5 شبان فلسطينيين في الخليل وينكل بشبان آخرين في الأغوار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 شبان فلسطينيين من بلدة بيت كاحل الواقعة غرب مدينة الخليل.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تمت عملية الاعتقال أثناء تواجد الشبان في أراضيهم بمنطقة فرش الهوى، التي تقع مقابل بلدتهم.

وفي حادثة أخرى، أقدمت قوات الاحتلال مساء اليوم، على التنكيل بمجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد احتجازهم عند حاجز الحمرا العسكري في منطقة الأغوار الشمالية.

وأوضح معتز بشارات، المسؤول عن ملف الاستيطان في محافظة طوباس، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أوقفوا مركبات تعود لسكان بلدة طمون أثناء مرورها عبر الحاجز، وأساءوا معاملة ركابها.

ويُعد حاجز الحمرا نقطة تفتيش أقامتها سلطات الاحتلال عند تقاطع طرق رئيسية تربط مدن الضفة الغربية بمناطق الأغوار.

ويشهد هذا الحاجز منذ ما يقرب من عام ونصف سلسلة من الإجراءات المشددة والإغلاقات متكررة، زادت حدتها خلال اليومين الماضيين.