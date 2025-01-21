بوروسيا دورتموند يتفوق على بولونيا في الشوط الأول

تفوق فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه بولونيا الإيطالي بهدف للا شيء، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب ريناتو دالارا، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

استحوذ بولونيا على الكرة في الشوط الأول، ولكن بوروسيا دورتموند كان الأخطر على المرمى، حتى ترجم خطورته لهدف.

جيراسي يضع بوروسيا دورتموند في المقدمة

سجل الغيني سيرو جيراسي هدف تقدم بوروسيا دورتموند على بولونيا في الشوط الأول، وذلك في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

يسعى بوروسيا دورتموند للفوز على بولونيا؛ من أجل الاقتراب من التأهل إلى الدور المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المركز الـ33 وفي رصيده نقطتين فقط بعد 6 جولات.