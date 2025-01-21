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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باير ليفركوزن ينهي الشوط الأول متقدمًا على أتلتيكو مدريد

نتيجة الشوط الاول
نتيجة الشوط الاول
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نجح باير ليفركوزن الألماني في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد على أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل بييرو هينكابي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45+1 بتمريرة حاسمة من نوردي موكيلي، بعد هجمة منظمة أثمرت عن تقدم الفريق الألماني قبل نهاية الشوط الأول.

رغم محاولات أتلتيكو مدريد للسيطرة وخلق فرص تهديفية، إلا أن دفاع ليفركوزن كان صلبًا، مستفيدًا من الكرات المرتدة التي أثمرت عن الهدف. 

الشوط الثاني ينتظر إثارة كبيرة حيث سيحاول أتلتيكو العودة في النتيجة، بينما يسعى ليفركوزن لتعزيز تقدمه.

باير ليفركوزن أتلتيكو مدريد بييرو هينكابى دفاع ليفركوزن الفريق الألماني