بنفيكا يكتسح برشلونة بثلاثية في الشوط الأول من دوري أبطال أوروبا

شهد الشوط الأول من مواجهة بنفيكا البرتغالي وبرشلونة الإسباني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا أداءً قويًا من بنفيكا، حيث أنهى الشوط متفوقًا بنتيجة 3-1.

بدأ بنفيكا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق فانجيليس بافليديس بتمريرة حاسمة من ألفارو فرنانديز وعاد بافليديس ليعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 13، مؤكدًا تفوق فريقه وفي الدقيقة 22، أكمل فانجيليس بافليديس ثلاثيته (هاتريك) ليزيد من معاناة برشلونة.

في المقابل، سجل برشلونة هدفه الوحيد في الشوط الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 30، ليبقي آمال الفريق في العودة.

أداء بنفيكا القوي وفاعلية بافليديس أمام المرمى جعلت الشوط الأول في مصلحتهم، بينما يحتاج برشلونة لإعادة ترتيب صفوفه في الشوط الثاني إذا أراد تقليص الفارق والعودة في النتيجة.