بهدف محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على ليل في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضيفه ليل الفرنسي بهدف للا شيء، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد ليل، ويقدم أداء جيدًا، حيث سجل هدف تقدم فريقه حتى الآن على الضيف الفرنسي.

محمد صلاح يتألق في دوري أبطال أوروبا

استحوذ ليفربول على الكرة في الشوط الأول، وفرض أسلوب لعبه على ليل، حتى تمكن من هز شباك ضيفه.

استلم محمد صلاح تمريرة سحرية من زميله كورتيس جونز، لينفرد بحارس مرمى ليل، ويضع الكرة فوقه لتسكن شباكه في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 45، أهدر صلاح هدفًا محققًا، بعدما انطلق بشكل شبه منفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

بذلك، شارك محمد صلاح في 7 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى.

اقتحم محمد صلاح قائمة أفضل 10 هدافين تاريخيين لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في شباك ليل.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بينما يأتي ليل في المركز الثامن وفي رصيده 13 نقطة.