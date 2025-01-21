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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالفيديو.. محمد صلاح يسجل أول أهداف ليفربول أمام ليل

محمد صلاح في مباراة
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ليل
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سجل النجم المصري محمد صلاح أول أهداف فريقه ليفربول الإنجليزي ضد ليل الفرنسي، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد ليل، وافتتح التسجيل لصالح الريدز، ليضع فريقه في المقدمة بعد استحواذ على الكرة في الشوط الأول.

أحرز صلاح الهدف الأول في اللقاء، بعدما استلم تمريرة سحرية من زميله كورتيس جونز، ليجد نفسه منفردًا بحارس ليل، ويضع الكرة أعلاه في الدقيقو 34.

بذلك، شارك محمد صلاح في 7 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بينما يأتي ليل في المركز الثامن وفي رصيده 13 نقطة.

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