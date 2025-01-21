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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة ليبي في حريق بسيارة نقل بطريق الكافوري بالإسكندرية

إصابة ليبي الجنسية
إصابة ليبي الجنسية في حريق بشاحنة سيارة نقل بطريق الكافوري
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أصيب شخص ليبي الجنسية، مساء اليوم الثلاثاء، في حريق اندلع بشاحنة سيارة نقل بطريق الكافوري بالإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية إخطار بنشوب حريق في شاحنة سيارة نقل بطريق الكافوري بعد استاد برج العرب.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وقوات الحماية المدنية بالإسكندرية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة شخص ليبي الجنسية يدعى خالد محمد عبد الله يبلغ من العمر 42 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق الايسر وكدمات بعموم الجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات اللازمة بشأن الحريق الذي اندلع بطريق الكافوري الإسكندرية.

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