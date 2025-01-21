أمانة العضوية بـ " مستقبل وطن" تلتقي أمناءها بالمراكز والأقسام على مستوى الجمهورية

عقدت أمانة العضوية المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب زين الإطناوي، أمين العضوية المركزي، ثلاثة اجتماعات تنظيمية، على مدار يوم كامل، تحت شعار "عضوية قوية وفاعلة"، لمناقشة استراتيجية عملها خلال الفترة المقبلة، بحضور النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد بالحزب، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العضوية المركزية، وأمناءها في المحافظات والمراكز والأقسام بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

في كلمته، أكد النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد بالحزب، أهمية مضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة، وتمسك حزب مستقبل وطن بما حققه خلال الفترة الماضية، في ظل حالة الحراك التي يشهدها الحزب.

من جانبه، استعرض النائب زين الإطناوي أمين العضوية المركزية، استراتيجية الأمانة، لتنفيذ رؤية قيادات الحزب، بأن تصبح العضوية "قوية وفاعلة"، مشيراً إلى زيادة العضويات بالحزب بنسبة تجاوزت 38 بالمائة خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين فقط، من إجمالي حجم العضويات التي تحقق على مدار السنوات الماضية.

تم خلال الاجتماعات، تكريم المتميزين من أمناء العضوية بالمراكز والأقسام، من مختلف محافظات الجمهورية ، كما تم فتح نقاشات موسعة، بين الحضور، والاستماع لكافة رؤى ومقترحات الأمناء، وكذلك المعوقات لتذليلها، بما يحقق استراتيجية العمل الجديدة.