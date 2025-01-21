محافظ المنوفية: ضبط 20 طن سكر وأعلاف مجهولة المصدر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار الجهود الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري، مشيراً إلى تحرير 443 محضرًا تموينيًا خلال حملة مكبرة استمرت أربعة أيام

جاءت هذه الحملات في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وتوفيرها بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملة نُفذت بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أسفرت الحملات عن تحرير 260 محضرًا لمخالفات المخابز، شملت نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة. بالإضافة إلى 183 محضرًا بمخالفات الأسواق، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر أو بأزيد من السعر المقرر.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أبرز القضايا التي تم ضبطها، ومنها تحرير 8 محاضر ضد أصحاب محلات ملابس وعطارة وبقالة بمركز الشهداء لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين بمركز بركة السبع ضد مطاعم لحيازتهم كميات من اللحوم والزيوت مجهولة المصدر. كما تم ضبط 10 أطنان من السكر و10 أطنان من الأعلاف مجهولة المصدر بمخازن ومركز تعبئة وتغليف بمركز تلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، للتصدي للممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من استغلال التجار.