صحة المنوفية: 400 طبيب وممرضة في دورات تدريبية لمكافحة الأمراض غير السارية

بدأت مديرية الصحة بالمنوفية، تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لتحسين كفاءة الأطقم الطبية، تحت إشراف الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبقيادة الدكتورة إيمان حسن زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية، تستهدف هذه الدورات 400 طبيب وممرضة من العاملين بالوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة.

تركز الدورات التدريبية على مكافحة الأمراض غير السارية من خلال تدريب المشاركين على كيفية اكتشاف عوامل الخطورة، والأسباب، والتشخيص المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب سرعة التدخل للوقاية والعلاج للحد من تطور المضاعفات.

كما تشمل البرامج التوعية بتعديل أنماط الحياة الصحية، وتقليل نسب الإصابة بالأمراض المزمنة والوفيات، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات وأقسام الرعاية المركزة. ويتم ذلك من خلال تقييم المخاطر القلبية وتشجيع المرضى على الالتزام بالعلاج وإجراء الفحوصات الدورية.

في هذا السياق، تم تشغيل عيادات "قلبك أمانة" في 55 منشأة رعاية صحية أساسية بالمحافظة، لتوفير خدمات الفحص الدوري والمتابعة الطبية. كما تُجرى فحوصات السكر، السكر التراكمي، ودهون الدم في 243 منشأة أخرى لتيسير الاكتشاف المبكر للمضاعفات المرتبطة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

تستمر الدورات التدريبية على مدار 20 دورة، وتشمل تقديم أحدث المستجدات في الأدلة الإكلينيكية والبروتوكولات الحديثة للوقاية والتشخيص والعلاج، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.