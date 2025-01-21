مؤتمر دولي لأورام الصدر والرئة بحضور 60 عالما .. الجمعة

في حدث علمي كبير تستضيف القاهرة المؤتمر الدولي الخامس لأورام الصدر والرئة يومي 24 و25 يناير 2025 ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة .

تترأس المؤتمر الدكتورة علا خورشيد، رئيس اقسام علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام – جامعة القاهرة، ورئيس المؤسسة الدولية لمكافحة الأورام وأسبابها.ONTIC ، والدكتور هشام الغزالي أستاذ ورئيس الجمعية الدولية لسرطان الثدي، والدكتور حسين خالد أستاذ طب الأورام ووزير التعليم العالي الأسبق ، والدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

أكدت الدكتورة علا خورشيد، ان المؤتمر هذا العام يعقد بمشاركة أكثر من 60 عالما ومتحدثًا دوليًا من نخبة الخبراء والباحثين في مجال علاج وتشخيص أورام الرئة والصدر، ويناقش أحدث التطورات العلمية والبحثية لتحسين الرعاية الصحية لمرضى سرطان الرئة، وجدار الصدر مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تطيل أعمار المرضى وتحسن جودة حياتهم.

أوضحت خورشيد، أن المؤتمر يهدف إلى بناء شراكات استراتيجية بين الباحثين والمؤسسات العلمية، مع التركيز على تمكين الباحثين الشباب المصريين تقديم أبحاثهم على المنصات العالمية.

وأضافت: «نطمح لأن يكون هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تحسين حياة مرضى سرطان الصدر والرئة في مصر والمنطقة العربية ، وإبراز الريادة البحثية للشرق الأوسط في هذا المجال.»

عن أهم محاور المؤتمر الرئيسية قالت خورشيد ، أنه سوف يتم استعراض بعض الأبحاث ومنها :

- التطورات في علم الجينوميات والعلاج الدقيق:

- تحويل الاكتشافات الجينية إلى استراتيجيات علاجية فعالة.

- التشخيص الجزيئي المتقدم:

- دور التقنيات الحديثة في تعزيز دقة التشخيص وسرعته.

- الذكاء الاصطناعي في الطب:

- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين التصوير الطبي لأمراض الصدر.

الابتكارات في الجراحة والعلاج المناعي:

تطوير تقنيات جراحية جديدة وتوسيع إمكانيات العلاجات المناعية.

- سد الفجوات في الطب الدقيق بالمنطقة:

- معالجة التحديات لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعزيز البحوث السريرية والشراكات الدولية:

دعم التجارب السريرية المبتكرة من خلال التعاون بين المؤسسات الإقليمية والعالمية.