أتالانتا يكتسح شتورم جراتس ويقترب من التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

صعق فريق أتالانتا الإيطالي ضيفه شتورم جراتس النمساوي بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر أتالانتا على مجريات اللعب في أغلب دقائق المباراة، وحرم شتورم جراتس من الكرة بالاستحواذ عليها وفرض أسلوب لعبه، الذي ترجم به إحرازه لـ5 أهداف.

أتالانتا يقترب من التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا

أنهى أتالانتا الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله ريتيجوي في الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني أضاف ماريو بازاليتش الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وعزز شارل دي كيتيلير تقدم الفريق الإيطالي بهدف ثالث في الدقيقة 63، ثم جاء دور النيجيري أديمولا لوكمان في مهرجان الأهداف، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90، قبل أن يختتم ماركو بيرشيانيني الخماسية في الدقيقة 90+4.

بذلك، اقترب أتالانتا من التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ضمن الوصول إلى ملحق الدور الثاني، ويكاد أن يبقى من الثمانية الكبار ويصعد بشكل مباشرة، ولكن يتوقف ذلك على نتائج الفرق الأخرى.

بتلك النتيجة، ارتقى أتالانتا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد شتورم جراتس عند 3 نقاط في المركز الـ31.