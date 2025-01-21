تعليم الفيوم يؤكد حظر "المحمول" نهائيًا مع الطلاب والمعلمين أثناء امتحانات الإعدادية

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور، محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، وسعاد حسني مدير إدارة التعليم الإعدادي، عبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، وأسامة عبدالفتاح وكيل إدارة غرب الفيوم التعليمية.



أكد وكيل الوزارة مشدداً على حظر اصطحاب التليفون سواء مع الطلاب أو المعلمين، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، طبقا لنص لقانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وشدد وكيل الوزارة على تنفيذ كافة التعليمات والضوابط المتعلقة بأعمال الامتحانات، لضمان انضباط اللجان، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان فى سهولة ويسر.

وتضمن الاجتماع مناقشة أهم القواعد التي يجب الالتزام بها لضمان سير الامتحانات بانتظام ودون أي مشاكل، بالإضافة إلى التشديد على عدم التهاون في تطبيق هذه القواعد، وكذلك تم توجيه تعليمات خاصة بشأن إجراءات العمل داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وضمان عدم حدوث أي حالات غش، وكذلك التواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، كما شدد على أهمية توفير مناخ تربوي هادئ وآمن للطلاب لأداء الامتحانات، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب في اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، مع عدم السماح بالغش وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

كما أكد وكيل الوزارة على أن لجان المتابعة بالمديرية تواصل جهودها المكثفة في متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى جميع اللجان الامتحانية في محافظة الفيوم.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون بين رئيس اللجنة وجميع أعضاء اللجنة، والتزام الجميع بأعلى معايير الانضباط لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وفعال، بما يحقق مصلحة الطلاب.