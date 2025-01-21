8 مرشحات لتمثيل مصر في كأس العالم لسيف المبارزة للناشئات

استقر الاتحاد المصري للسلاح على القائمة الأولية المرشحة لتمثيل مصر في بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، التي تُقام في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.



تضم القائمة الأولية للناشئات أبرز 8 لاعبات وفقًا للتصنيف المحلي الأخير، ليكنّ المرشحات للمشاركة على أن يتم اختيار 4 لاعبات فقط لتمثيل مصر رسميًا في البطولة، بينما يحق لباقي اللاعبات المشاركة على نفقتهم الخاصة خارج إطار المنتخب.



جاءت قائمة اللاعبات كالآتي:

فرح محفوظ (أكاديمية أكتف)، هنا العراقي (أكاديمية أكتف)، لولوة سليمان (نادي طنطا الرياضي)، سارة عبدالوهاب (نادي الزهور)، سلمى سامح الشيخ (نادي الشمس)، جنا السيد (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، ملك خالد (نادي المعادي)، رودينا محمد عبدالكريم (نادي الشمس).



وفيما يلي أبرز النتائج الخاصة للمرشحات:



فرح محفوظ (المصنفة الأولى)

تحتل فرح محفوظ المركز السابع عالميا ونجحت مؤخرا في تحقيق المركز الـ17 في بطولة كأس مصر عمومي سيدات، فيما حصلت على المركز الثاني في بطولة الجمهورية فرق تحت 20 سنة، ونجحت في تحقيق المركز الـ17 في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة على الصعيد المحلي.



هنا العراقي (المصنفة الثانية)

تحتل هنا المركز الـ28 عالميا وحققت المركز الثاني في بطولة الجمهورية فرق تحت 20 سنة، كما حصلت على المركز العاشر في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة، والمركز الـ13 في كأس مصر فردي تحت 20 سنة على الصعيد المحلي.



لولوة سليمان (المصنفة الثالثة)

تحتل لولوة المركز الـ92 عالميا ونجحت في تحقيق المركز الـ18 في كأس مصر عمومي سيدات، كما حصلت على المركز الـ11 في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة، والمركز الـ11 في كأس مصر فردي عمومي سيدات محليًا.



سارة عبدالوهاب (المصنفة الرابعة)

حققت المركز الثاني في كأس مصر عمومي سيدات، كما حصلت على المركز الثاني في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة، والمركز الخامس في كأس مصر فردي تحت 20 سنة.



سلمى سامح الشيخ (المصنفة الخامسة)

فازت بالمركز الثالث في كأس مصر عمومي سيدات، كما حصلت على المركز الرابع في بطولة الجمهورية فرق تحت 20 سنة، والمركز الثالث في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة.



جنا السيد (المصنفة السادسة)

توجت بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية فرق تحت 17 سنة، كما حصلت على المركز الخامس في بطولة الجمهورية فردي تحت 17 سنة، والمركز السادس في كأس مصر عمومي سيدات.



ملك خالد (المصنفة السابعة)

حققت المركز الـ12 في كأس مصر عمومي سيدات، فيما فازت بالمركز الثالث في بطولة الجمهورية فرق تحت 20 سنة، والمركز الأول في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة.



رودينا محمد عبدالكريم (المصنفة الثامنة)

حققت المركز العاشر في كأس مصر عمومي سيدات، كما حصلت على المركز الرابع في بطولة الجمهورية فرق تحت 20 سنة، والمركز الـ15 في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة على الصعيد المحلي.

