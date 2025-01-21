"قبيصي" مقابلات شخصية للمرشحين بالدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة بالفيوم.. صور

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لقاء مع مرشحي الدفعة الثانية لمبادرة "1000 مدير مدرسة" في إطار المشروع القومي الذي أطلقه رئيس الجمهورية لإعداد قيادات تعليمية شابة. حيث بلغ عدد المرشحين 30 مرشحًا الذين تقدموا للمشاركة في المبادرة.

وقد حضر اللقاء كل من محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام، وعبدالتواب عبدالظاهر، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، وفريق العمل بإدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وأشار الدكتور خالد قبيصي، إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة كبيرة لشباب المعلمين لإحداث تغيير إيجابي في المدارس، مؤكدًا أهمية دعم القيادة الشابة لتحقيق رؤية الوزارة في تطوير التعليم وتقديم تعليم متميز لجميع الطلاب، ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في توفير جيل جديد من القيادات التربوية التي ستعزز من جودة التعليم في مدارس الفيوم على المدى الطويل

جدير بالذكر، تم اختيار شباب المعلمين المرشحين بالدفعة الثانية بناءً على عدة معايير أهمها:

- أن يكون المرشح من أعضاء هيئة التعليم بدرجة وكيل مدرسة.

- أن لا يتجاوز أعمار المرشحين عن 50 سنة

- أن يكون قد اجتاز كافة المعايير المحددة، ومنها عدم حصوله على أى جزاءات.

- أن يتمتع بالقدرة على القيادة الإيجابية وأن يمتلك رؤية تطويرية للمنظومة التعليمية.



وأثناء اللقاء، أكد وكيل الوزارة، على أهمية تأهيل الشباب وتطويرهم ليصبحوا قادة فاعلين في المجال التربوي، والإدارة المدرسية، حيث سيحصل المتقدمون الذين سيتم اختيارهم على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي.

جدير بالذكر، فقد تم تدريب 9 معلمين من محافظة الفيوم في الدفعة الأولى للمبادرة، وقد اجتازوا جميع الاختبارات وحصلوا على الدبلومة التي تؤهلهم لتولي منصب مديري المدارس في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد الدكتور قبيصي أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، لا سيما في مجال تطوير الكوادر التعليمية الشبابية، بهدف تحقيق مستقبل مشرق للتعليم في مصر.

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