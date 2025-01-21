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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إجراء أول عملية انفصال شبكية في دمياط بعد توقف عام ونصف

صحة دمياط
صحة دمياط
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أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط عن إجراء أول جراحة لانفصال الشبكية بعد توقف دام لعام و نصف تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و تعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة موقف مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وقال بدران بعد استلام مستشفى طب و جراحة العيون بدمياط لجهاز (فاكو فيتريكتومى ) لإزالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية وعمليات الشبكية والجسم الزجاجى ،و تحت اشراف الدكتور حسام الصعيدي مدير مستشفى طب و جراحة العيون بدمياط ، تم اليوم اجراء أول عملية جراحية لانفصال الشبكية بالجهاز الجديد وذلك بعد توقف هذه العمليات لمدة سنة و نصف .

واشار الى انه تم توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالجهاز و بدء تنفيذ قائمة العمليات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار .

فى هذا الصدد تقدم  الدكتور وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لفريق مستشفى طب و جراحة العيون على سرعة تشغيل الجهاز و إجراء  العمليات لخدمة المواطنين.

شهد وكيل وزارة الصحة  في  دمياط استلام جهاز ازالة المياه البيضاء بمستشفى الرمد  بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة و السكان و تحت رعاية  الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط .

شهد  الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة استلام مستشفى الرمد بدمياط لجهاز فاكو فيتريكتومى لازالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية و عمليات الشبكية و الجسم الزجاجى .

وصرح الدكتور حسام الصعيدي ان هذا الجهاز يعد من احدث الاجهزة الطبية بهذا المجال و الذى سيساهم في اجراء جميع عمليات الشبكية و الجسم الزجاجى بالمستشفى و سيؤدي إلى المساهمة بشكل كبير في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية. 
 

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