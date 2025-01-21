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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لامين يامال يقود برشلونه أمام بنفيكا في دوري الابطال

لامين يامال
لامين يامال
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أعلن  المدرب هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة  عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام بنفيكا البرتغالي ، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء التشكيل كالتالي:

حارس مرمي :  فويتشيك تشيزني 
خط الدفاع : جيوليس كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي- اليكس بالدي 
خط الوسط :  مارك كاسادو - بيدرو جونزاليس لوبيز- جافي 
خط الهجوم : لامين يامال- روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

يدخل برشلونة هذه المواجهة ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم مسيرته في البطولة، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة الأداء القوي على الصعيد الأوروبي.

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