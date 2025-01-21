لامين يامال يقود برشلونه أمام بنفيكا في دوري الابطال

أعلن المدرب هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام بنفيكا البرتغالي ، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء التشكيل كالتالي:

حارس مرمي : فويتشيك تشيزني

خط الدفاع : جيوليس كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي- اليكس بالدي

خط الوسط : مارك كاسادو - بيدرو جونزاليس لوبيز- جافي

خط الهجوم : لامين يامال- روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

يدخل برشلونة هذه المواجهة ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم مسيرته في البطولة، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة الأداء القوي على الصعيد الأوروبي.