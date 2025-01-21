مدير تعليم الفيوم: مناقشة صرف مستحقات المعلمين بالحصة.. صور

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا طارئًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، لمناقشة أهم الإجراءات اللازمة لضمان إنضباط اللجان الامتحانية وسير عملية الامتحانات بشكل صحيح، بحضور، محمد فتحي مدير إدارة التعليم العام بالمديرية، ومسئول التعليم الثانوي ومركز المعلومات والتوجية المالى والإداري.

أكد قبيصي، ضرورة التنبيه على جميع اللجان الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية ، بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة من قبل الطلاب والمعلمين أثناء أداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان فى سهولة ويسر.

تضمن الاجتماع مناقشة أهم القواعد التي يجب الالتزام بها لضمان سير الامتحانات بانتظام ودون أي مشاكل، بالإضافة إلى التشديد على عدم التهاون في تطبيق هذه القواعد، وكذلك تم توجيه تعليمات خاصة بشأن إجراءات العمل داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وضمان عدم حدوث أي حالات غش، وكذلك التواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمي

وشدد على أهمية توفير مناخ تربوي هادئ وآمن للطلاب لأداء الامتحانات، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب في اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، مع عدم السماح بالغش وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

وأكد وكيل الوزارة أن لجان المتابعة بالمديرية تواصل جهودها المكثفة في متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى جميع اللجان الامتحانية في محافظة الفيوم.

كما أكد على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام بخطوط السير ووصول مظاريف أسئلة الامتحانات يومياً في المواعيد المحددة، مع ضمان سلامة الإجراءات الأمنية الخاصة بنقل وتوزيع الأسئلة، بما يضمن تأدية الامتحانات في جو من الانضباط والشفافية.

كما تم مناقشة إجراءات صرف مستحقات المعلمين العاملين بنظام الحصة، حيث تم التأكيد على تسريع وتيرة صرف مستحقاتهم لضمان حصولهم على حقوقهم المالية في الوقت المناسب، وتوفير كافة الدعم لهم في هذه الفترة.

وأكد قبيصي أن المديرية تعمل بشكل جاد على توفير بيئة امتحانية منضبطة لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في الامتحانات، مع الحفاظ على مصلحة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء أداء الامتحانات.

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