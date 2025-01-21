الصين تدعو إلى تعزيز التعددية والتنمية الشاملة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

أكد نائب رئيس الوزراء الصيني ، دينغ شيوشيانغ ، في خطابه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، أهمية الحفاظ على التعددية وتعزيز التنمية المفتوحة والشاملة.

وأشار شيوشيانغ خلال كلمته التي ألقاها بمدينة دافوس، إلى أن العالم يمر بتحولات غير مسبوقة، معتبراً أن تعزيز التضامن والتعاون هو السبيل لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

كما استعرض شيوشيانغ محاور أساسية تتعلق بالعولمة الاقتصادية، مشدداً على أن العولمة ليست لعبة "محصلتها صفر"، بل عملية تحقق المكاسب لجميع الأطراف.

ودعا إلى تعزيز التعددية الحقيقية باعتبارها الطريق الأمثل لحل القضايا العالمية، مطالباً بدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف بقيادة منظمة التجارة العالمية.

وأشار شيوشيانغ إلى التحديات الاقتصادية العالمية مثل الحروب التجارية والمناخية، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي للتصدي لهذه التحديات عبر مبادرات مثل التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

ولفت شيوشيانغ إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الصين في التنمية الاقتصادية عالية الجودة والتحول الأخضر، حيث تعهدت الصين بالوصول إلى الحياد الكربوني قبل 2060 مع تعزيز الابتكار التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

كما أوضح شيوشيانغ أن الإصلاح والانفتاح هما حجر الأساس لنمو الصين المستدام، لافتاً إلى تقديم أكثر من 300 إجراء إصلاحي لتحفيز الاقتصاد بحلول عام 2029.

ودعا إلى تعاون دولي واسع في المجالات التكنولوجية والاقتصادية لتحقيق التنمية المشتركة التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء.

واختتم نائب رئيس الوزراء الصيني كلمته بالتأكيد على أن الصين ستواصل لعب دور محوري في تعزيز الاستقرار العالمي وتطوير الاقتصاد الأخضر والتكنولوجي، بما يعزز بناء مستقبل مشترك للبشرية.