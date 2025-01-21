أمطار غزيرة على مدن وقرى البحيرة.. صور

شهدت محافظة البحيرة، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة الشدة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس وتعرض المحافظات الساحلية والوجه البحري لموجة من الطقس السيئ المصحوب بهطول أمطار عزيزة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

طوارئ في البحيرة بسبب الطقس

من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد مركز السيطرة والتحكم وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس.

وأكدت محافظ البحيرة الاستعداد الكامل للمحافظة للتعامل مع هذه الظروف المناخية، حيث تعمل المحافظة وفق خطة استباقية تضمن الانتشار السريع للمعدات والفرق الميدانية في المواقع المتأثرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وشددت على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات بكافة أنحاء المدن والمراكز، ووجهت بتفعيل خطة متكاملة تشمل:

متابعة دورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق.

مراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي.

تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها.

مراجعة المعديات والمراكب النيلية وإيقاف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات.

مراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم لإجراء الصيانة.

الجدير بالذكر ان المحافظة استعدت بعدد 1477 معدة موزعة بنطاق المحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ.