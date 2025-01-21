طلائع الجيش يتغلب على إنبي في الدوري

انتهت منذ قليل مباراة انبى وطلائع الجيش بفوز طلائع الجيش بنتيجة 1/0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري .

شهدت المباراة إثارة وتنافس قوي بين الفريقين، حيث بدأ طلائع الجيش التسجيل عن طريق محمود فتح الله في الدقيقة 60 من الشوط الثاني

بهذا الفوز، أثبت طلائع الجيش تفوقه في المواجهة، بينما يسعى انبي لتعويض الخسارة في المباريات القادمة.

جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: خالد سطوحي - فتح الله - متعب - زولا

خط الوسط: علي حمدي - حامد الجابري - عماد فتحي - كريم طارق

خط الهجوم: يسري وحيد - جودوين شيكا.