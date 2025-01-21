طقس الإسكندرية.. سحب كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار رعدية

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل أنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء ، وحتى فجر غدًا الأربعاء ، أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا تكون غزيرة على بعض المناطق، على أن تقل شدتها تدريجياً مع تقدم ساعات النهار، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لحالة الطقس.

سجلت درجات الحرارة منذ قليل 16 درجة مئوية، ترامناً مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 30%، مع سرعة رياح 12 كم/ ساعة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة 77%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تدفق للسحب الممطرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، تمتد إلى محافظات الوجه البحرى مع تقدم ساعات الليل، تقل حدتها على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استعدادها الكامل لاستقبال تقلبات الطقس المختلفة، حيث يتم تطهير الشنايش والتأكد من جاهزية المحطات، ونشر سيارات شفط المياه.