حمدي الميرغني: كواليس مسرحية «بني آدم» ممتعة ونسعى لإسعاد الجمهور السعودي

أعرب الفنان حمدي الميرغني، عن سعادته بالتواجد مرة أخرى في موسم الرياض من خلال مسرحية «بني آدم»، والمقرر عرضها بعد غد الخميس، مشيرًا إلى أن كواليس المسرحية جميلة جدا وتجربتها ستكون ممتعة للجمهور في المملكة العربية السعودية.

وقال الميرغني في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن المسرحية تضم كوكبة فنية كبيرة يقدمون ألوانا وتوليفة فنية متنوعة من الكوميديا والاستعراضات الغنائية ستجعل الجمهور سعيد للغاية، مشيرًا إلى سعادته بتقديم ثان عمل مسرحي مع النجم أحمد حلمي، الذي يعتز بالعمل معه، بعد مسرحية «ميمو» التي جرى تقديهما في السعودية قبل عامين.

وأضاف ، أن تواجده مرة أخرى في موسم الرياض يمثل تحديًا ومسئولية كبيرة، لذلك قام بالتحضير للمسرحية جيدًا حتي تخرج في أفضل صورة وتنال إعجاب الجمهور، متمنيًا أن تحظى المسرحية باستحسان ورضا الجمهور السعودي الذي يحب الفن ويعشقه.

وأكد الميرغني، أن موسم الرياض يعد عرسًا فنيًا يعمل على جمع مدارس فنية متنوعة مختلفة بشكل يصب في مصلحة إسعاد الجمهور، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر والتفاؤل لأن موسم الرياض احتفالية كبيرة والمشاركة فيه شرف لأي فنان.

وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع النجم أحمد حلمي والأبطال المشاركين معه في المسرحية، مؤكدًا أن هناك تفاهمًا وسعادة كبيرة بين فريق العمل سيترجم بشكل جيد للجمهور حينما يتم عرض المسرحية على مسرح بكر الشدي في منطقة «بوليفارد سيتي» في الفترة من 23 يناير الجاري إلى أول فبراير المقبل.

كان الميرغني قد روج للمسرحية على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام ونشر فيديو ترويجيًا ظهر خلاله عدد من فريق العمل وهم يؤدون أغنية خاصة بالعرض تحت عنوان «بص أنا ساعات كتير»، وكتب: مسرحية «بني آدم» من 23 يناير إلى 1 فبراير على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي.

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار كوميدي حول شخصية «ناجي» وابنته «فرح»، اللذين يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح غاضبة تدعى «غندور»، بينما تحاول «فرح» إحياء المسرح، فيتحول «غندور» إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، ومع تطور الأحداث، يكتشف «غندور» جوانب جديدة من الإنسانية لم يكن يعرفها من قبل.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: مصطفى خاطر، إيمان السيد، محمد جمعة، أحمد الرافعي، ياسمينا العبد، أسيل عمران، عماد رشاد، إبرام سمير.