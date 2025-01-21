جيراسي يقود تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا

أعلن التركي نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بولونيا الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره بولونيا على ملعب ريناتو دالارا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الغيني سيرو جيراسي تشكيل بوروسيا دورتموند ضد بولونيا، بجانب جيمي جيتينز وماكسيمليان بيير.

يسعى بوروسيا دورتموند للفوز على بولونيا؛ من أجل الاقتراب من التأهل إلى الدور المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المركز الـ33 وفي رصيده نقطتين فقط بعد 6 جولات.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد بولونيا

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: جوليان دورانفيل - أنتون - شلوتربيك - جوليان رايرسون

خط الوسط: باسكال جروس - جيو رينا - فيليكس نيميشا

وفي الهجوم: ماكسيمليان بيير - سيرو جيراسي - جيمي جيتينز.