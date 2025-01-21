في مباراة الـ6 أهداف.. جالطا سراي يتعادل مع متذيل الدوري الأوروبي

فرض فريق دينامو كييف الأوكراني التعادل الإيجابي على مضيفه جالطا سراي التركي بثلاثة أهداف لمثلهم، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

افتتح دافيسون سانشيز التسجيل لصالح جالطا سراي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميله عبد الكريم بردكجي الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم قلص فلاديسلاف فانات الفارق لفريق دينامو كييف بهدف في الدقيقة 44.

مباراة جالطا سراي ضد دينامو كييف

وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين تقدم الفريق التركي بهدف ثالث في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

ولكن أندريه يارمولنكو رأي آخر، إذ سجل هدفين متتاليين لصالح دينامو كييف، وذلك في الدقيقتين 68 و81، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

بتلك النتيجة، وصل رصيد جالطا سراي إلى 13 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، بينما ظل دينامو كييف متذيلًا للترتيب بنقطة وحيدة، وهي أول نقطة يحصل عليها في النسخة الحالية من اليوروباليج.