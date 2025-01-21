الاسماعيلي يتقدم 3 مراكز بعد الفوز على سموحة في الدوري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ثلاثة مراكز في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بعد أن حقق فوزا غاليا على حساب سموحة بالمباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية في الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.

بدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد عمار – محمد نصر

خط الوسط: عبدالرحمن الدح – محمد عبدالسميع – محمد بيومي

خط الهجوم: إريك تراوري – خالد النبريصي – مروان حمدي

سجل خالد النبريص هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والستين، ليضيف ثلاث نقاط جديدة في رصيد الدراويش، ليتقدم ثلاثة مركز ويصبح في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.