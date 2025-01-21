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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول أمام ليل بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليل الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، نظيره ليل على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام ليل، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة الأوروجوياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز.

شارك صلاح في 6 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بينما يأتي ليل في المركز الثامن وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد ليل في دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: أليسون بيكر 

خط الدفاع: كونور برادلي - جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس 

خط الوسط: رايان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز 

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

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