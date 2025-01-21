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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موناكو يتقدم بهدف على استون فيلا في الشوط الأول

احتفال الهدف
احتفال الهدف
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انتهى منذ قليل، الشوط الاول من عمر مباراة موناكو واستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

حيث انتهى الشوط بتقدم الفريق الفرنسي بهدف ويلفريد سينجو فى الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، وقد حاول الفريقان السيطرة على الكرة خلال المباراة لإحراز أهداف سريعة.

وقد جاء التشكيل الرسمي لفريق موناكو كالتالى:

حراسة المرمى: رادوسلاف ماجيكي

خط الدفاع: فاندرسون - ويلفريد سينجو - ثيلو كيرير - كريستيان ماويسا

خط الوسط: دينيس زكريا - لامين كمارا - ماغنيس أكليوش - إلياس بن صغير

خط الهجوم: بريل إيمبولو - تاكومي مينامينو

يسعى موناكو إلى استغلال عناصره الهجومية المميزة بقيادة إيمبولو ومينامينو لحسم المباراة لصالحه، بينما يأمل أستون فيلا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

الشوط الاول موناكو واستون فيلا موناكو أستون فيلا الجولة السابعة دورى أبطال اوروبا