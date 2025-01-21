موناكو يتقدم بهدف على استون فيلا في الشوط الأول

انتهى منذ قليل، الشوط الاول من عمر مباراة موناكو واستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

حيث انتهى الشوط بتقدم الفريق الفرنسي بهدف ويلفريد سينجو فى الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، وقد حاول الفريقان السيطرة على الكرة خلال المباراة لإحراز أهداف سريعة.

وقد جاء التشكيل الرسمي لفريق موناكو كالتالى:

حراسة المرمى: رادوسلاف ماجيكي

خط الدفاع: فاندرسون - ويلفريد سينجو - ثيلو كيرير - كريستيان ماويسا

خط الوسط: دينيس زكريا - لامين كمارا - ماغنيس أكليوش - إلياس بن صغير

خط الهجوم: بريل إيمبولو - تاكومي مينامينو

يسعى موناكو إلى استغلال عناصره الهجومية المميزة بقيادة إيمبولو ومينامينو لحسم المباراة لصالحه، بينما يأمل أستون فيلا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.