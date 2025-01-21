رئيس جامعة مطروح يشيد بجهود أعضاء هيئة التدريس خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الرابعة والثمانون برئاسة الدكتور مصطفى يوسف النجار، اليوم الثلاثاء بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح؛ لمناقشة الموضوعات الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال.

في كلمته، أعرب الدكتور مصطفى النجار عن شكره وتقديره لعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة على جهودهم المتميزة خلال فترة انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 /2025.

وأشادبالأداء والجهد الكبير المبذول من جميع أعضاء هيئة التدريس؛ مما أسهم في تحقيق انتظام العملية الامتحانية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، مؤكدًا على الإسراع في إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية؛ تمهيدًا لإعلان النتائج وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس حرص الجامعة على مصلحة الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس وافق على عدد من القرارات المهمة، من بينها ترقية اثنين من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مدرس مساعد.



وناقش خطط تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في الجامعة، مؤكدًا إننا نعمل على تحسين الخدمات المقدمة للطلاب، ودعم منظومة البحث العلمي، بما يتماشى مع أهداف الجامعة في تحقيق التميز الأكاديمي.

وفي ختام الجلسة، أكد النجار على ضرورة الاستمرار في الالتزام بخطط العمل والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، مشددًا على دور الجامعة المحوري في دعم التنمية المستدامة.

رئيس جامعة مطروح يشيد بجهود أعضاء الجامعة

IMG-20250121-WA0011

IMG-20250121-WA0014

IMG-20250121-WA0012