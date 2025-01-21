العين يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإماراتي باكتساح النصر

اكتسح فريق العين نظيره النصر برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإماراتي (أدنوك).

تقدم العين في الشوط الأول على النصر بثنائية دون رد، عن طريق كاكو في الدقيقة 12، والمغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 24.

مباراة العين ضد النصر

وفي الشوط الثاني، صنع رحيمي الهدف الثالث لزميله محمد عوض الله في الدقيقة 72، قبل أن يختتم سفيان رحيمي الرباعية في الدقيقة 76.

وسجل ناصر بن أحمد النعيمي هدف النصر الوحيد في اللقاء في الدقيقة 87، ليفوز الفريق العيناوي بنتيجة 4-1.

بذلك، استعاد العين نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ 15 ديسمبر الماضي في الدوري الإماراتي، وذلك في 3 مباريات سواء بالتعادل أو الهزيمة.

بتلك النتيجة، رفع العين رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي (أدنوك)، بينما تجمد رصيد النصر عند 22 نقطة أيضًا ولكن في المركز الخامس.