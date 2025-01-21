طائرة الزمالك يختم استعداداته أمام الجزيرة الإماراتي

اختتم الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة الجزيرة الإماراتي، المقرر لها غداً الأربعاء على صالة قطر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة العربية، المقامة حالياً في قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي، خلال المران الأخير، على الضربات القوية والتصديات والإرسال بشكل دقيق، بجانب العديد من الجوانب الخططية والفنية.

وشهد المران، حضور عدد من جماهير الزمالك، التي حرصت على تشجيع وتحفيز اللاعبين، وطلبت منهم حصد لقب البطولة العربية.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك". ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.