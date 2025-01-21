بعد عودته لرئاسة أمريكا.. كيف استعدت أوروبا لعهد ترامب الجديد؟

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية في واشنطن أمس الاثنين، حيث بدا الحدث، على هامش المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمثابة عرض لحماس الرئيس الأميركي العائد. وأشاد المتحدثون بترامب وتوقعوا أن يكون شريكا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، على الرغم من انتقاده للإنفاق الأميركي على الجهود العسكرية.

وقال آندي هوندر، رئيس غرفة التجارة الأميركية في أوكرانيا، خلال الحفل: "نتوقع أن يفاجئنا الرئيس ترامب، لكننا لا نعرف ما هي المفاجأة".

لقد أدى عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى دفع قادة الأعمال وصناع السياسات في أوروبا إلى حقبة محفوفة بالمخاطر، وكان المسؤولون يستعدون لذلك خلف الكواليس.

وشكلت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - مجموعة لم يتم الإعلان عنها رسميًا، يشار إليها أحيانًا بالعامية باسم "فريق عمل ترامب"، والتي قضت جزءًا كبيرًا من عام 2024 في العمل على الاستجابات المحتملة للتغييرات في التجارة الأمريكية والسياسة الخارجية.

وفق صحيفة نيويورك تايمزلا يبدو أن هناك أي جانب من جوانب السياسة الأوروبية لا يبدو أن ترامب على استعداد لقلبها رأسا على عقب.

فهو يهدد بفرض تعريفات جمركية شاملة ويضغط من أجل زيادة الإنفاق الأوروبي على الدفاع. وكان من بين أول أفعاله كرئيس الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية .

إن الكيفية التي سيعدل بها ترامب موقف أميركا تجاه أوكرانيا هي واحدة من أكبر الأسئلة: خلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أول يوم له في منصبه، على الرغم من أن هذا الجدول الزمني قد تأخر ولم يقل كيف.

ولكن من الصعب على الشركات والمسؤولين الحكوميين التمييز بين ما هو مجرد كلام فاحش أو ورقة مساومة وما هو حقيقة. وقد تعلموا من إدارة ترامب الأولى أن انتقاد الرئيس الأميركي بشكل صريح قد لا يحقق الكثير وقد يلفت الانتباه وحتى الانتقام.

لذا فإن الشركات والحكومات على حد سواء تتحرك بحذر شديد لكسب ود، أو على الأقل تجنب إثارة غضب، الرئيس المتقلب لأقوى دولة في العالم.

إن المفوضية الأوروبية تشكل مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أمضى أعضاء فريق العمل عام 2024 في البحث عن استجابات مفصلة محتملة للرئاسة الأميركية الجديدة. ولكن في العلن، لم يعرب كبار المسؤولين إلا عن استعدادهم للتفاوض بينما حذروا بشكل غامض من أنهم سوف يردون لحماية مصالح الكتلة إذا لزم الأمر.

في الأيام التي أعقبت انتخاب ترامب، اقترحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن تشتري أوروبا المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وهو ما قال ترامب إن أوروبا لابد أن تفعله لتجنب التعريفات الجمركية.

وأكد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بعد تنصيبه يوم الاثنين: "الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله بسرعة هو شراء نفطنا وغازنا. سنصلح هذا الأمر من خلال فرض الرسوم الجمركية، وإلا فسوف يضطرون إلى شراء نفطنا وغازنا".

وأضافت "سنكون عمليين، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا. وسنحمي مصالحنا وندافع عن قيمنا".

وقال العديد من الأشخاص المطلعين على عمل المجموعة إن فريق العمل كان يتمتع بنطاق واسع ولكنه ركز بشكل كبير على التعريفات الجمركية. وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة المحادثات الخاصة.

وأكد أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، وجود المجموعة لكنه أشار إلى أنها كانت تعمل طوال عام 2024 - قبل الانتخابات الفعلية بوقت طويل - ولم يطلق عليها رسميًا اسم "فرقة عمل ترامب".