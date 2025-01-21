ماذا فعل ترامب في اليوم الأول .. تعرف على أبرز قراراته؟

لقد اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات سياسية كبرى فور توليه منصبه، حيث انسحب من الاتفاقيات الدولية الكبرى، ووعد بفرض تعريفات جمركية باهظة، وأصدر عفواً عن جميع مثيري الشغب في السادس من يناير تقريباً.

ووفق ما نشرته نيويورك تايمز الأمريكية أدى الرئيس ترامب اليمين الدستورية أمس الاثنين، وفي غضون ساعات كان قد وقع على عشرات الأوامر التنفيذية وأصدر ما يقرب من 1600 عفو بينما سعى بسرعة إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية واختبار حدود سلطته.

وقد تناولت أفعاله بعضًا من أكبر القضايا السياسية في الحياة الأمريكية، من الصحة إلى البيئة إلى الهجرة، ووعد بتغييرات أخرى ذات أهمية في الأيام المقبلة.

وفيما يلي ثمانية من أهم التحركات التي اتخذها الرئيس في اليوم الأول.

عفواً عن جميع مثيري الشغب

أصدر ترامب منحة شاملة بالعفو عن جميع الأشخاص البالغ عددهم 1600 شخص تقريبًا والمتهمين فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وأصدر عفواً عن معظم المتهمين وخفف أحكام 14 عضوًا من ميليشيا Proud Boys وOath Keepers، الذين أدين معظمهم بالتآمر على الفتنة. كما وجه أمر العفو وزارة العدل برفض أي لوائح اتهام معلقة ضد الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالشغب.

انسحب من منظمة الصحة العالمية

تحرك ترامب للانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وهو التصرف الذي كان قد سبقه هجمات الرئيس المتكررة على الوكالة الصحية بسبب نهجها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا. ويقول خبراء الصحة العامة إن الانسحاب من شأنه أن يقوض مكانة أمريكا كقائدة صحية عالمية ويجعل من الصعب مكافحة الوباء التالي.

بدأ حملة صارمة على الهجرة

لقد أطلقت سلسلة من الأوامر التي وقعها السيد ترامب موجة من السياسات التي تهدف إلى إغلاق حدود البلاد أمام المهاجرين واتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين بالفعل في البلاد. وتضمنت هذه الأوامر إعلان حالة الطوارئ الوطنية لنشر الجيش على الحدود ومحاولة قطع الجنسية عن أطفال غير المواطنين. وتختبر العديد من الأوامر الحدود القانونية لسلطته، وخاصة أن الجنسية بالميلاد محمية بموجب الدستور.

سعى إلى تأجيل الحظر على تطبيق تيك توك

وقع ترامب على أمر تنفيذي يهدف إلى تأخير الحظر الفيدرالي على تيك توك . ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الأمر يمكن أن يلغي القانون الذي حظر تطبيق التواصل الاجتماعي، لكن الإجراء يأمر المدعي العام بعدم اتخاذ أي إجراء لفرض الحظر لمدة 75 يومًا. كما قال ترامب للصحفيين إن "الولايات المتحدة يجب أن تكون لها الحق في الحصول على نصف تيك توك" إذا تم التوصل إلى صفقة بشأن التطبيق.

انسحب من اتفاقية باريس للمناخ

وقع ترامب على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ، وهو ما يجعل أمريكا واحدة من أربع دول فقط - إلى جانب إيران وليبيا واليمن - ليست طرفًا في الاتفاقية، والتي بموجبها تعمل الدول معًا للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

أصدر قرارًا بتجميد التوظيف على المستوى الفيدرالي

أمر ترامب بتجميد التوظيف في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية والذي سيظل قائما في انتظار استكمال خطة أوسع لتقليص قوة العمل الفيدرالية. وخص الأمر مصلحة الضرائب الداخلية ، التي تلقت دفعة مالية كبيرة من الرئيس بايدن والديمقراطيين في الكونجرس، داعيا إلى بقاء التجميد ساريا لفترة أطول بالنسبة لتلك الوكالة.

المتحولين جنسياً

وأمر ترامب إدارته بتفكيك البرامج الفيدرالية التي تعزز التنوع والمساواة والإدماج، وإلغاء سياسات إدارة بايدن التي تحمي الأمريكيين المتحولين جنسياً.

فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك

قال ترامب إنه يخطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من فبراير لأن تلك الدول تسمح "بأعداد كبيرة من الناس بالدخول ودخول الفنتانيل". وقال أيضًا إنه "قد" يفرض تعريفة جمركية شاملة على جميع الواردات، مضيفًا أن "جميع البلدان تستغل الولايات المتحدة بشكل أساسي"