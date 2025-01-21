بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث في البحيرة

لقي شخص مصرعه في الحال، وبينما أصيب 4 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث سير واصطدام سيارة بسور خرساني بالطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية)، الكيلو 107 اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث سير واصطدام سيارة بسور خرساني بالطريق الصحراوي الكيلو 107 اتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفي جراحات اليوم الواحد.

وأسفر الحادث عن وفاة "فراج صالح شحات سعد" 45 عاما، مقيم بالطبرانى بمركز وادى النطرون.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من، "مصطفى سعيد امام محمد عمر" 26 عاما، مقيم بدار السلام بالقاهرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، "سلمي عصام عبد الحميد عبد العليم" 20 عاما، مقيم بإمبابة بالجيزة، مصاب بإشتباه خلع بالكتف الأيمن، "أسماء جمعه حموده" 20 عاما، مقيم بطنطا بالغربية، مصاب بجروح متفرقة بالوجه ، و"أحمد مصطفي محمد" 20 عاما، بالقوصيه بأسيوط، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة