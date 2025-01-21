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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة زد في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد في الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل 
خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما. 

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