من هو نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المنتظر؟

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لاعب نادي فيهيرفار المجري، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت الصحافة في سلوفينا أن المفاوضات بين الناديين اقتربت من الحسم بنسبة كبيرة، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتستعرض البوابة نيوز في التقرير التالي، كل ما يخص المهاجم السلوفييني:

أولا.. بدأ نيجك جراديشار مسيرته الكروية في سلوفينيا قبل أن ينتقل إلى الدوري المجري، حيث تألق بشكل لافت للنظر.

ثانيا.. يمتلك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إمكانيات فنية عالية وبدنية قوية، مما يجعله أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا.

ثالثا.. يمتلك جراديشار، المولود في ليوبليانا عام 2002، سجلاً حافلاً بالأهداف والتمريرات الحاسمة هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات في 22 مباراة.

رابعا.. تبلغ القيمة السوقية الحالية للمهاجم السلوفيني الواعد نيجك جراديشار حوالي 800 ألف يورو.

خامسا.. يتميز جراديشار بقامته الطويلة التي تصل إلى 1.87 متر.