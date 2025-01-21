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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة مصنع فحم نباتي و7 مكامير مخالفة بدمياط

دمياط
دمياط
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نفذت محافظة دمياط حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، في مركز كفر البطيخ، وذلك بالتنسيق مع اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، و مديرية أمن دمياط.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 2 مكمورة فحم بلدية أثناء إنشائها، ومكمورة فحم نباتي على مساحة 300 متر، فيما تأكدت الحملة من تشغيل المكامير المطورة لوحدات المعالجة والالتزام بالاشتراطات البيئية،  وجرى تحرير محاضر بيئية وإجراءات قانونية بحق المخالفين.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع غير مرخص لتخزين وتصنيع الفحم النباتي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

تأتي هذه الحملة ضمن خطة تستمر 3 أيام لرصد أي مخالفات متعلقة بمكامير الفحم.

وأكد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة نفذت بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئات محلية.

ونجحت الحملة أيضًا في إزالة 5 مكامير فحم نباتي بلدية، وتم تحرير محاضر بيئية وتوجيه إنذارات لأصحاب الأراضي التي تحتوي على أخشاب، مع إلزامهم بإزالتها على الفور.

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