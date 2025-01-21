ندوة للتوعية الضريبية بعنوان التيسيرات الضريبية بمركز النيل للإعلام بالسويس

نظم مركز النيل للإعلام فى السويس ، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة فى المحافظة ، ندوة بعنوان "التيسيرات الضريبية وآليات الاستفادة منها فى المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للإقتصاد الغير الرسمى تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والسيد أحمد كجوك وزير المالية و رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس .

جاء ذلك حضور الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى الهيئة العامة للاستعلامات و رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور محمود ابودنيا عضو المكتب الفنى لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمى والحاج رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الاهليه والأستاذة غادة حمدى نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والدكتورة حسناء محمد مدير مركز التميز بالغرفة التجارية بالسويس والندوة تحت إشراف الأستاذة كريمة طه رئيس الإدارة المركزيه للعلاقات العامة والاتصال

وافتتح دكتور احمد يحيى الندوة بأنها فى إطار دور قطاع الإعلام الداخلى ومسؤليته نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية

وأشاد دكتور احمد يحيى بالتعاون بين الهيئة ومصلحة الضرائب من أجل بناء الوعى الضريبي للمواطنين والممولين بالمحافظات

وأشارت الدكتورة حسناء محمد إلى أن الحكومة المصرية بدأت رحلة التحول الرقمى ومنظومه الفاتورة الإلكترونية التى تعد أهم الحلول الرئيسية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الرحلة نظرا لتأثيرها الكبير على التطور والنمو الاقتصادى وتحدثت الدكتورة غادة حمدى حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالسويس فى التيسير على الممولين فى الضرائب بهدف تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنه وخفض حجم الدين وزيادة أوجه الانفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين

وأكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التعريف بالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية والتى تعتمد فى أساسها على بناء شراكة حقيقية بين المصلحة وكافة الممولين والمتعاملين معها وتتمثل حزمة التيسيرات فى ٢٠ محور ضريبى لتبسيط الإجراءات المحاسبية لكافة المشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه وكذلك إتاحة الفرصة لكافة الممولين لتقديم إقرارات معدلة عن السنوات من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣حال وجود سهو أو خطأ فى بيانات الإقرارات المقدمة عن تلك السنوات.

وأضاف محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمى أن من ضمن التيسيرات الضريبية تفعيل منظومة المقاصة المركزية فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر والسماح للممولين اللذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٣ لتقديمها خلال مدة زمنية معينة دون التعرض للعقوبات المقررة قانوناً كما تم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحات الإقرار للتيسير على الممولين مع زيادة فعالية دور منظومة الرأى المسبق من خلال ميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدم للممولين.

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