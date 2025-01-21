محافظ البحيرة: تجهيز معارض "أهلاً رمضان" بالسلع الغذائية وافتتاحها منتصف شعبان

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات الخاصة باقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الرمضانية بأسعار تنافسية تضمن استقرار الاسواق، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وذلك بحضور اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، محمد هدية وكيل وزارة التموين، محمد الشريف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، واللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من كبار تجار الجملة وأعضاء الغرفة التجارية.

وأكدت المحافظ، خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار تنافسية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشارت إلى أن هذا العام سيشهد تنظيم معارض "أهلاً رمضان" بشكل مميز وغير مسبوق، حيث سيتم افتتاح معرض رئيسي في كل مركز ومدينة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطنون بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، مؤكدة على وضع قائمة أسعار واضحة ومحددة وثابته بكافة المعارض.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بالبدء في تجهيز معارض "أهلاً رمضان" من الآن، مع العمل على افتتاحها حتى منتصف شعبان المقبل لتوفير السلع قبل بداية الشهر الكريم.

وكذا التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة، وزيادة مدتها إلى يومين لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشارت محافظ البحيرة أن المنافذ التابعة لجهاز "مستقبل مصر" ومنافذ الإصلاح الزراعي، سواء الثابتة أو المتنقلة، ستتكامل مع معارض "أهلاً رمضان" لتوفير منتجات بأسعار مخفضة، مما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات المواطنين طوال الشهر الفضيل.

وفي ختام الاجتماع، أعربت المحافظ عن ثقتها في وعي تجار البحيرة وحسهم الوطني وحرصهم على دعم جهود الدولة والمحافظة في ضبط الأسواق، وأن المحافظة ستواصل العمل لضمان استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين.