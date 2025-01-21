رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية الإسراع في رصد وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة إعداد خطة متكاملة لأنشطة الطلاب خلال إجازة نصف العام، تتضمن معسكر إعداد القادة وبرامج تنموية متنوعة، بما يحقق الاستفادة القصوى للطلاب خلال فترة الإجازة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير، برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع.

افتتح الدكتور محمد عبد النعيم الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، كما قدم التهنئة للدكتورة منى حسن وكيل كلية التمريض لحصولها على درجة الأستاذية متمنياً لها التوفيق والسداد، معربًا عن تقديره لجهود وكلاء الكليات في إدارة الامتحانات بكفاءة، ومطالبًا بسرعة إعلان النتائج خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، التي من المنتظر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأوضح "عبد النعيم" نجاح تجربة دمج الأسئلة المقالية مع الموضوعية وفق توجيهات وزارة التعليم العالي، مطالبًا بإجراء تقييم شامل للتجربة لرصد التحديات وإيجاد حلول لها، وإعداد تقرير تفصيلي حول إيجابيات وسلبيات التجربة لعرضه في مجلس الجامعة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الترويج للبرامج المميزة بالجامعة عبر مواقع الكليات وصفحات التواصل الاجتماعي، مع إعداد تقرير شامل عن أعداد الطلاب الوافدين، وطلاب البرامج المميزة، و المتعثرين في دفع المصروفات، بهدف تحديث قاعدة البيانات وتيسير الرجوع إليها.

وفي سياق متصل، وبعد إعلان الدكتور ناصر مندور عن بدء إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم أن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة يبدأ في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة 2025-2030 بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

هذا وقامت الدكتورة غادة حداد عضو فريق الخطة الإستراتيجية بعرض تقريرا تفصيلياً حول الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة ، مؤكدة أن الخطة ستتضمن مراحل متعددة تشمل تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ومراجعة رؤية ورسالة الجامعة، وصياغة الأهداف الاستراتيجية، وإعداد خطط تنفيذية واستراتيجيات بديلة.

تأتي الخطة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويضم فريق إعداد الخطة الاستراتيجية كل من :

الدكتور ياسر الوزير ، الدكتور كمال عطا الله ، الدكتورة ثناء مختار النحلة ، والدكتورة أمال النحلة، الدكتورة علا لهيطة ، الدكتورة منى توفيق، الدكتور رفيق عبد الرحمن، الدكتورة أميمة الدرديري ، والدكتورة شروق محمد على.

كما ناقش المجلس تقارير سير الامتحانات - في أسبوعها الأخير - حيث وجه الدكتور محمد عبد النعيم بسرعة الانتهاء من رصد النتائج، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح، كما شدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في نهاية المجلس على ضرورة استيفاء طلاب الفرق النهائية بالجامعة لاستبيان قياس جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة وذلك وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.