تقارير: الأهلي يعلن ضم نيجك جراديشار خلال ساعات

كشفت صحيفة نيمزيتي سبورت" السلوفينية، عن صفقة النادي الأهلي الشتوية المزمع إبرامها في فترة الانتقالات خلال يناير الجاري، لتدعيم خط هجوم نادي القرن الأفريقي، استعدادا للمسابقات القوية التي يلعبها في النصف الثاني من الموسم.

وقال الصحيفة السلوفينينة، إن نيجك جراديشار مهاجم منتخب سلوفينيا وفريق فيهيرفار المجري، بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة نيمزيتي سبورت" السلوفينية أن المفاوضات بين الناديين المجري والمصري وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.