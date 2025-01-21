الأكبر بإفريقيا والشرق الأوسط.. وزير الأوقاف يزور مستشفى الناس بالقاهرة

زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مستشفى الناس بمحافظة القاهرة، وتفقد وزير الأوقاف -في خلال الزيارة- بعض الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفى، وشد من أزرها، وطمأن ذويها، ودعاهم إلى الثقة الكاملة في الله -تبارك وتعالى-، متمنيًا لهم موفور الصحة والعافية.

و عبر عن سعادته وتشرفه بزيارة المستشفى أكثر من مرة، والمشاركة في الإعلان عن مجهوداته وأنشطته، ودعم نجاحاته، إذ أصبح في وقت قياسي منارة ناجحة علميًّا، يقدم نموذجًا طبيًّا ناجحًا ومتميزًا، وأن أبناءه يبذلون كل جهد ليكون أكبر صرح طبي غير هادف للربح، وأنه يستعين بخبرات كبار الأطباء، إذ حظي الدكتور كريم أبو المجد، رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند كلينيك الأمريكية العريقة (Cleveland Clinic) وأحد أطباء المستشفى بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضمه لهيئة مستشارينه.

وثمن جهود إدارة المستشفى وطاقمه الطبي في توفير المتطلبات الطبية اللازمة، وتقديم العناية والرعاية للمرضى، واستيفائه لجميع عناصر النجاح.

و قدم وزير الأوقاف التحية لمستشفى الناس على رعايته للحالات الصحية من المصريين والوافدين، لافتًا إلى أن ما رأى من نماذج تشهد بنجاح كبير، وتقديم خدمة متميزة على أعلى المستويات.

وفي ختام الزيارة، أعرب عن خالص رجائه بمزيد من النجاح للمستشفى، وأن يتولد منه نماذج مشرفة، معلنًا دعمه للمستشفى، مقدمًا الشكر للأطباء بالمستشفى على جهودهم المبذولة، وحسن رعايتهم للحالات الطبية من أبناء مصر، وللأطفال من فلسطين الشقيقة. ومؤكدًا أن أبناء مصر يستحقون كل ذرة مجهود وتعب، مشيدا بنجاح الفريق الطبي، وقدرة المستشفى على اجتذاب الخبرات الطبية من صناع النجاح الذين يقدمون العلم والمعرفة والخبرة.

وعبر أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود بمستشفى الناس -في خلال الجولة- عن سعادته بزيارة وزير الأوقاف، ودعمه للمستشفى، مؤكدًا أن زيارته تشكل دعما كبيرا وثقة في قلوب الناس، وأن الله -تبارك وتعالى- قد اختصه لإدارة الأوقاف، وتقديم الخطاب الديني الراقي، وأنه من العلماء الذين اختصهم الله -تبارك وتعالى- بالقبول والحب والمصداقية.

كما قدم تعريفا لوزير الأوقاف بالمستشفى، موضحًا أن المستشفى يقدم خدماته الطبية لأهل مصر، إذ يعد مستشفى الناس -للأطفال والكبار- أكبر مستشفى للعلاج بالمجان في إفريقيا والشرق الأوسط، ويضم علاجات للسكر، وقلب الجنين في خلال فترة الحمل، ووحدات رعاية مركزة بها وحدة متكاملة لحضّانات حديثي الولادة، ويجري إعداد قسم لعلاج الحروق، ويتلقى المستشفى التبرعات؛ لأداء خدماته المجانية لأبناء مصر أصحاب الحالات المرضية المزمنة.



ورافق الوزير –في خلال اللقاء- أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود مستشفى الناس؛ و حاتم الملا، المدير التنفيذي لمستشفى الناس؛ والدكتور محمد دنيا، المدير الطبي لمستشفى الناس.

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