حملة ترامب ضد المتحولين جنسيًا تبدأ بقرارات صارمة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من القرارات التنفيذية، تضمنت إلغاء العديد من السياسات التي تبنتها إدارة جو بايدن، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.

جاء ذلك خلال حفل توقيع حضره مؤيدون له في مقر الكونجرس الأمريكي، حيث ركز ترامب على تغيير عدة توجهات تم تنفيذها في السنوات الماضية.

تمثل أحد القرارات في إلغاء تشريع وقّعه بايدن في يناير 2021، والذي أتاح للأفراد المتحولين جنسيا فرصة الخدمة في القوات المسلحة الأمريكية.

برر ترامب هذا القرار بأن سياسات الإدارة السابقة غير قانوني وتسببت في تضخم إداري، بالإضافة إلى أنها عارضت القيم التقليدية.

شمل الإلغاء أيضًا مبادرات لتوسيع التنوع داخل الهيئات الحكومية الفيدرالية، بما في ذلك قرارات تهدف إلى حماية الأفراد من التمييز بناءً على هويتهم الجنسية أو توجههم الجنسي.

في هذا الإطار، أكدت إدارة ترامب أنها تسعى لإعادة صياغة سياسات الحكومة لتتماشى مع رؤيتها المحافظة.

وكان ترامب أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يسعى إلى إعادة تطبيق حظر يمنع الأفراد المتحولين جنسيا من الانضمام إلى الجيش، مؤكدًا في خطاب تنصيبه أنه يلتزم بتحديد الأدوار المجتمعية على أساس التعريف التقليدي للجنس.