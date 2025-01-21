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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب سياسي: ترامب سيستخدم الجيش لمكافحة أزمة العصابات الحدودية

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال باري دوناديو، الكاتب والمحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه تاريخ طويل في إصدار الأوامر التنفيذية بهدف تأمين الحدود الأمريكية وحماية المواطنين.

وأشار "دوناديو"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، إلى أنه يتوقع أن يُصدر ترامب أوامر تنفيذية للتعامل مع العصابات التي تهدد أمن الحدود الأمريكية، مضيفًا أنه يمكن للجيش الأمريكي أن يكون جزءًا أساسيًا في جهود الدفاع عن الولايات المتحدة وملاحقة هذه العصابات.

وأكد الكاتب أن هذه الأوامر التنفيذية ستكون خطوة هامة نحو استعادة الأمن وتحقيق التوازن في التعامل مع الأزمة الحدودية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس رؤية ترامب في جعل أمريكا "عظيمة مرة أخرى" من خلال تأمين الحدود والعدالة.

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