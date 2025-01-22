تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو

يخوض في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة جديدة في مسابقة الدوري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على فريق فاركو على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وتستعرض «البوابة نيوز» في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو من صعود الأخير إلى الدوري الممتاز، في موسم 2021-2022.

التقى الأهلي مع فاركو في التاريخ 5 مرات فقط، كان النصر حليف نادي القرن الأفريقي في أربع مرات وتعادل في مرة واحدة، ولم يتذوق الأهلي طعم الخسارة نهائيا أمام الفريق السكندري، وأحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد ثلاثة أهداف، يليه حسين الشحات وإمام عاشور ولكل منهما هدفين.