صفقة عمر مرموش.. "الكنز" الذي أنعش خزائن 5 أندية

حقق انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي صدى واسعًا في الأوساط الرياضية، ليس فقط بسبب قيمة الصفقة التي بلغت 75 مليون يورو، ولكن أيضًا بسبب استفادة عدد من الأندية التي أسهمت في تطويره ورعايته على مدار مسيرته الكروية.

وادي دجلة المصري

مرموش وادي دجلة



يعتبر نادي وادي دجلة من أبرز المستفيدين من صفقة انتقال عمر مرموش، حيث ينتظر أن يحصل النادي على مكافأة تصل إلى 1.5 مليون يورو (نحو 78 مليون جنيه).

يأتي ذلك تقديرًا لدوره في تأهيل اللاعب بين عمر 12 و18 عامًا، وهي الفترة التي شهدت انتقاله من دجلة إلى فولفسبورج الألماني.

فولفسبورج الألماني

عمر مرموش- فولفسبورج الألماني



سيحصل نادي فولفسبورج على 900 ألف يورو، وهي قيمة تأهيل اللاعب خلال الفترة التي قضاها مع الفريق بين عمر 19 و21 عامًا. هذه المرحلة شهدت بزوغ نجم مرموش كمهاجم موهوب في الدوري الألماني.

سانت باولي الألماني

مرموش - سانت باولي الألماني



استفاد نادي سانت باولي، الذي لعب له عمر مرموش لفترة قصيرة على سبيل الإعارة، بمبلغ 300 ألف يورو، نظير الفترة التي قضى فيها اللاعب تحت إشرافه.

شتوتجارت الألماني

مرموش شتوتجارت



سيحصل نادي شتوتجارت على مكافأة قدرها 300 ألف يورو، عن دوره في تدريب وتأهيل اللاعب خلال فترة إعارته للنادي بعمر 23 عامًا، حيث قدم مرموش أداءً رائعًا ساعد في رفع قيمته السوقية.

آينتراخت فرانكفورت الألماني

مرموش فرانكفورت



أما آينتراخت فرانكفورت فهو النادي الأكثر استفادة من الصفقة، حيث تعاقد مع مرموش مجانًا بعد نهاية عقده مع فولفسبورج. وسيحصل فرانكفورت على نحو 95% من قيمة الانتقال، بما يعادل حوالي 71.25 مليون يورو، مما يعكس نجاحه في تسويق اللاعب.