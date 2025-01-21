أروى جودة تحتفل بعقد قرانها

أعلنت الفنانة أروى جودة، مساء اليوم الثلاثاء، عن زواجها من جون باتيست رجل الأعمال ذي الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، والذي أشهر إسلامه من أجل اتمام الزواج منها.

ونشرت أروى جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لها برفقة زوجها معلقة «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لي».

وتابعت: «واتصورت قدام أسد كوبري قصر النيل».

شاركت الفنانة أروى جودة في فيلم «الفستان الأبيض» الذي عرض في أكتوبر الماضي، والذي تدور أحداثه في إطار درامي حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

الفيلم من بطولة الفنانين: ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، أروى جودة، أسماء جلال، محمد زيزو، والعمل من تأليف وإخراج جيلان عوف.

كما شاركت أيضا في مسلسل «ساعته وتاريخه» الذي عرض في ديسمبر الماضي، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة.

المسلسل من بطولة الفنانين: هبة مجدي، أحمد صيام، محمد شاهين، مايان السيد، محمود السراج، أروى جودة، أحمد داش، مريم الجندي، حنان سليمان، سليمان عيد، أحمد أمين، والعمل من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة.

هذا بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الدرامي السابق 2024، وحقق نجاحا جماهيرا ونقديا كبيرا.